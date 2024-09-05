Kocaeli'de borç- alacak kavgasında tabancayla bacağından vurdu İzmit ilçesinde borç- alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada M.U.'nun tabancayla vurduğu A.B., bacağından yaralandı.

DHA

Kocaeli'de borç-alacak kavgasında kan aktı..

Akşam saatlerinde İzmit ilçesine bağlı Alikahya Fatih Mahallesi Seymen Caddesi'nde bir optik dükkanının önünde meydana gelen olayda, optik dükkanı sahibi olan A.B. ile M.U. arasında borç- alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.

TABANCAYLA BACAĞINDAN VURDU

Tartışma üzerine M.U. yanında bulunan tabancayı ateşledi. Mermilerden biri A.B.'nin bacağına isabet etti. A.B., yaralanırken, M.U. silahıyla birlikte polis tarafından yakalandı.

YARALANAN ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI

A.B., olay yerine çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. M.U. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)