Kocaeli'de buldozer yüklü kamyon alt geçidin tavanına çarpıp devrildi Kocaeli İzmit'te alt geçit köprüsünün tavanına çarpan buldozer yüklü kamyon devrildi. Kamyon sürücüsüne 32 bin lira ceza kesildi.

İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi'nde buldozer yüklü M.Ç. idaresindeki kamyon alt geçidin tavanına çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle buldozer ve kamyon devrildi.

Yaralanan olmadı

O esnada yoldan geçen vatandaşlar ve park halindeki araçlar yan yatan kamyon ile buldozerin altında kalmaktan şans eseri kurtuldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza sebebiyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

Sürücüye 32 bin lira ceza

Dikkatsiz sürücüye 3 ayrı maddeyi ihlal ettiğinden dolayı 32 bin lira trafik cezası kesildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.