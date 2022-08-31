Kocaeli’de buzdolabından yangın çıktı, bina sakinleri camlardan kurtarıldı

Buzdolabının kısa devre yapmasıyla çıkan yangında, bina itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Korku dolu anlarda binada mahsur kalanlar, camlardan kurtarıldı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı’nda bulunan 4 katlı apartmanın 3’üncü katında, buzdolabının kısa devre yapmasıyla yangın çıktı.

Dumanları fark eden evdekilerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, evin pek çok noktasından hızlıca yangına müdahale etti.

Mahsur kalanlar camdan kurtarıldı

İHA’nın haberine göre; tahliye edilen apartmanda mahsur kalan çocuk ve yaşlı vatandaşlar, merdivenli itfaiye aracı yardımıyla camdan kurtarıldı.

Dumandan etkilendiği tespit edilen 2 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Yangını anlatan daire sahibi Meltem Artan, "Dışarıdan yeni gelmiştim ve evde yangın olduğunu gördüm. Buzdolabından yangın çıkmış maalesef. Henüz evdeki hasarı da göremedim." dedi.

“Bir patlama sesi duyulmuş ve ateşle beraber dumanlar etrafı sarmış”

Karşı apartmanda oturan mahalle sakini Muhammet Kanyılmaz ise, "Bir patlama sesi duyulmuş ve ateşle beraber dumanlar etrafı sarmış. İtfaiye sağ olsun hemen gelip ateşi söndürmeye başladı. İçeride bulunan insanlar da zaten karşı daireye geçmişler. Dumandan etkilendikleri için camları açmışlar. İtfaiye merdivenli araçla insanları kurtardı." diye konuştu.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.