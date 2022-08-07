Yolda yürürken bir otomobil tarafından yolu kesilen vatandaş, arabadan inen 4 kişi tarafından acımasızca darbedildi. Kendisine şiddet uygulayanların ağabeyi, kardeşi ve 2 yeğeni olduğu öğrenildi.

Kocaeli'de akıl almaz aile şiddeti yaşandı.

Rıdvan Atsız isimli bir vatandaş evine gitmek istediği esnada yanına bir otomobil yaklaştı.

Zorla arabaya bindirilmek istenen Atsız, şahıslara direnince yere yatırılıp sopalarla darbedildi.

Abisi ve akrabaları tarafından darbedildi

Kavga çevredekilerin yardımıyla zorla ayrılırken Atsız, darp raporu alarak kendisine saldıran 4 kişiden şikayetçi oldu.

Öte yandan genç adama saldıranların ağabeyi, kardeşi ve 2 yeğeni olduğu öğrenildi.

O anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.

Kocaeli'de caddede yürüyen şahıs 4 kişi tarafında sopalarla darbedildi VİDEO

"Şikayetimi ger çekmezsem öldürmekle tehdit ediyorlar"

İnşaat işi ile uğraştığını söyleyen Rıdvan Atsız, "8-9 ay öncesine kadar ağabeyim ve oğlu ile ortak iş yapıyorduk. Yollarımızı ve hesap kitaplarımızı ayırdık. Ayrıldıktan sonra da ben bir iş almıştım. İş sahibi ödemesini yapmıştı. 700 bin TL’ye yakın bir para vardı. Salonumda, koltuğun üstünde bir kargo poşetindeydi para. Beni darbedip, parayı zorla alıp gittiler. Polis ve olay yeri inceleme geldi. Gidip şikayette bulundum. Benim kalemimi kırdılar. Memleketten bir tane kardeşimi getirdiler, şikayetimi geri çekmezsem öldürmekle tehdit ediyorlar. Can güvenliğim yok" iddiasında bulundu.

"1 aydır evime gidemiyorum"

Kendisine saldıranların daha önce de saldırdıklarını ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu öne süren Atsız, "İki şahıs bana ağabeyimin selamı olduğunu, savcılıktan ifademi geri çekmezsem öldüreceklerini söylediler. Savcıya gidip o parayı almadıkları yönünde ifademi değiştirmemi istediler. ‘Verdiğin ifadeleri biz hiçe sayıyoruz. Hakim, savcı, polis, jandarma bizim emrimizde’ dediler. 1 aydır evime gidemiyorum. Ya devlet bu işe el atacak ya da biz öldükten sonra el atacak. Bu işe aklım ermiyor" dedi.

"Çarşıda gördükleri zaman saldırıyorlar"

İHA'nın aktarımına göre; Güvenlik kamerasına yansıyan olay gününe değinen Rıdvan Atsız, "Hazırlıklı gelmişlerdi ve bana sopayla saldırdılar. Caddeden yürüyüp evime giderken zorla önümü kestiler. Arabaya bindirmeye çalıştılar. Beni yere yatırıp 4 kişi sopayla dövdüler. İfademi geri almadığım için hınçlarını alamadılar. Millet araya girdi. Polis gelene kadar üst sokakta yine önümü kestiler. Bu insanlardan yine şikayetçi oldum. Rahatsız ediyorlar. Çarşıda gördükleri zaman saldırıyorlar. Savcı şikayetimi aldı. Savcıya gidip şikayette bulunduğumdan ve savcı bu insanları ifadeye çağırdığı için silahla kapıma geldiler" şeklinde konuştu.