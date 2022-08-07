Petrol
94.66
0.57%
Euro
18.2413
-0.72%
Dolar
17.9122
0.02%
Altın
1.022
-0.85%
Borsa
275
0.00%
Bitcoin
414.191
-0.21%
BTXN Coin
8.16
-4.00%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 22 C

    Kocaeli'de caddede yürüyen şahıs 4 kişi tarafında sopalarla darbedildi

    Yolda yürürken bir otomobil tarafından yolu kesilen vatandaş, arabadan inen 4 kişi tarafından acımasızca darbedildi. Kendisine şiddet uygulayanların ağabeyi, kardeşi ve 2 yeğeni olduğu öğrenildi.
    • 07.08.2022 - 09:45
    • Güncelleme : 07.08.2022 - 09:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de caddede yürüyen şahıs 4 kişi tarafında sopalarla darbedildi

    Kocaeli'de akıl almaz aile şiddeti yaşandı.

    Rıdvan Atsız isimli bir vatandaş evine gitmek istediği esnada yanına bir otomobil yaklaştı.

    Zorla arabaya bindirilmek istenen Atsız, şahıslara direnince yere yatırılıp sopalarla darbedildi.

    Abisi ve akrabaları tarafından darbedildi

    Kavga çevredekilerin yardımıyla zorla ayrılırken Atsız, darp raporu alarak kendisine saldıran 4 kişiden şikayetçi oldu.

    Öte yandan genç adama saldıranların ağabeyi, kardeşi ve 2 yeğeni olduğu öğrenildi.

    O anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.

    Kocaeli'de caddede yürüyen şahıs 4 kişi tarafında sopalarla darbedildi VİDEO

    Kocaeli de caddede yürüyen şahıs 4 kişi tarafında sopalarla darbedildi #1

    "Şikayetimi ger çekmezsem öldürmekle tehdit ediyorlar"

    İnşaat işi ile uğraştığını söyleyen Rıdvan Atsız, "8-9 ay öncesine kadar ağabeyim ve oğlu ile ortak iş yapıyorduk. Yollarımızı ve hesap kitaplarımızı ayırdık. Ayrıldıktan sonra da ben bir iş almıştım. İş sahibi ödemesini yapmıştı. 700 bin TL’ye yakın bir para vardı. Salonumda, koltuğun üstünde bir kargo poşetindeydi para. Beni darbedip, parayı zorla alıp gittiler. Polis ve olay yeri inceleme geldi. Gidip şikayette bulundum. Benim kalemimi kırdılar. Memleketten bir tane kardeşimi getirdiler, şikayetimi geri çekmezsem öldürmekle tehdit ediyorlar. Can güvenliğim yok" iddiasında bulundu.

    Kocaeli de caddede yürüyen şahıs 4 kişi tarafında sopalarla darbedildi #2

    "1 aydır evime gidemiyorum"

    Kendisine saldıranların daha önce de saldırdıklarını ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu öne süren Atsız, "İki şahıs bana ağabeyimin selamı olduğunu, savcılıktan ifademi geri çekmezsem öldüreceklerini söylediler. Savcıya gidip o parayı almadıkları yönünde ifademi değiştirmemi istediler. ‘Verdiğin ifadeleri biz hiçe sayıyoruz. Hakim, savcı, polis, jandarma bizim emrimizde’ dediler. 1 aydır evime gidemiyorum. Ya devlet bu işe el atacak ya da biz öldükten sonra el atacak. Bu işe aklım ermiyor" dedi.

    Kocaeli de caddede yürüyen şahıs 4 kişi tarafında sopalarla darbedildi #3

    "Çarşıda gördükleri zaman saldırıyorlar"

    İHA'nın aktarımına göre; Güvenlik kamerasına yansıyan olay gününe değinen Rıdvan Atsız, "Hazırlıklı gelmişlerdi ve bana sopayla saldırdılar. Caddeden yürüyüp evime giderken zorla önümü kestiler. Arabaya bindirmeye çalıştılar. Beni yere yatırıp 4 kişi sopayla dövdüler. İfademi geri almadığım için hınçlarını alamadılar. Millet araya girdi. Polis gelene kadar üst sokakta yine önümü kestiler. Bu insanlardan yine şikayetçi oldum. Rahatsız ediyorlar. Çarşıda gördükleri zaman saldırıyorlar. Savcı şikayetimi aldı. Savcıya gidip şikayette bulunduğumdan ve savcı bu insanları ifadeye çağırdığı için silahla kapıma geldiler" şeklinde konuştu.

    Kocaeli de caddede yürüyen şahıs 4 kişi tarafında sopalarla darbedildi #4


    İlginizi Çekebilir

    Romain Saiss: Bu atmosfer bambaşka
    Futbol

    Romain Saiss: Bu atmosfer bambaşka

    Galatasaray, Lucas Torreira ve Dries Mertens'i KAP'a bildirdi
    Futbol

    Galatasaray, Lucas Torreira ve Dries Mertens'i KAP'a bildirdi

    Genç iş adamını milyoner yapan sistem Türkiye’de!
    BTCrobo Cem

    Genç iş adamını milyoner yapan sistem Türkiye’de!

    Görüş Bildir