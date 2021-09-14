Kocaeli'de çakmakla oyun yangın sebep oldu

Çocuklar çakmakla oyun oynarken bir anda alevler çıktı İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında evin salonunda oturan 3 yaşlarındaki 3 çocuk, ellerine geçirdikleri çakmakla oynamaya başladı.

Çocukların yakmaya çalıştığı çakmaktan çıkan alevlerin perdeyi tutuşturmasının ardından yangın çıktı.

ÇOCUKLARI ALARAK DIŞARI ÇIKTILAR

Perdenin tutuştuğunu gören aile fertleri, çocukları alarak dışarıya çıkararak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahalede yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.





YANGIN HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Evde maddi hasara sebep olan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.



