Kocaeli'de çaldıkları motoru satan hırsızlar yakayı ele verdi

İHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosiklet ve plaka hırsızlığı yaşandı.
Durumu fark eden motosiklet sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi.
Motosikleti satınca yakalandılar
Yapılan şikayet sonrasında harekete geçen polis ekipleri, 3 Eylül'de çalıntı motosikletin satın alındığını belirledi.
Dün İzmit'te yapılan operasyon neticesinde E.U.Ş, M.E., Y.Ş. ve E.G. isimli 4 şüpheli yakalandı.
2 kişi cezaevine gönderildi
İfadeleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıslardan E.U.Ş. ve M.E., motosiklet ve plaka hırsızlığından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.Ş. ve E.G. ise serbest bırakıldı.