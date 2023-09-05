Kocaeli'de çaldıkları motoru satan hırsızlar yakayı ele verdi İzmit ilçesinde motosiklet ve plaka çalan hırsızlar için harekete geçildi. Hırsızlar, motosikletin satın alındığı bilgisi sonrasında yakalanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosiklet ve plaka hırsızlığı yaşandı.

Durumu fark eden motosiklet sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi.

Motosikleti satınca yakalandılar

Yapılan şikayet sonrasında harekete geçen polis ekipleri, 3 Eylül'de çalıntı motosikletin satın alındığını belirledi.

Dün İzmit'te yapılan operasyon neticesinde E.U.Ş, M.E., Y.Ş. ve E.G. isimli 4 şüpheli yakalandı.

2 kişi cezaevine gönderildi

İfadeleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıslardan E.U.Ş. ve M.E., motosiklet ve plaka hırsızlığından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.Ş. ve E.G. ise serbest bırakıldı.