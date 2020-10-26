Kocaeli'de çalıntı tarihi eseri, sosyal medyada yayınladığı videoyla tanıttı

1'inci derece arkeolojik sit alanı ilan edilen bir mağaradan heykel çalan şahıs, tarihi eseri tanıttığı bir video çekti. Videoyu yayınlayan kaçakçı tutuklandı.

Kocaeli'nin Kandıra Hacılar Mahallesi Yağbolu mevkisinde, içerisinde Helenistik döneme ait çok sayıda tarihi eser bulunan ve 1'inci derece sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan bir mağara bulunuyor.

Sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan mağaradan heykel çalındığını belirleyen Kocaeli Jandarma ekipleri, harekete geçti.

Jandarma, S.G.’nin çalınan tarihi eseri tanıttığı videoyu ele geçirdi.

"GERİSİ SİZE KALMIŞ..."

S.G.’nin cep telefonuyla çekilen videoda, heykeli metre ile ölçerek boyutlarını gösterirken, “Şimdi taşı dışarıya ben çıkardım. Taş dışarıda elimde. Ne gerekiyorsa artık gerisi size kalmış” diyerek, mesajla bazı kişilere gönderdiği belirlendi.

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TUTUKLANDI

Olayla ilgili olarak M.Ö. ve S.G. gözaltına alınırken, heykel ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen M.Ö. ve S.G. tutuklandı.

HEYKEL MÜZEDE

Heykel ise müze müdürlüğüne teslim edildi.





