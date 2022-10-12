- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kocaeli'de çalıştıkları marketten 78 bin TL çalanlar yakalandı
Kocaeli'de çalıştıkları marketten 78 bin TL çalanlar yakalandı
Önceden çalıştıkları bir marketin kasasından 78 bin TL çalan G.D. ve İ.A. isimli kişiler, yakalandı.
- 12.10.2022 - 21:45
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir marketin kasasından 78 bin TL çalınması üzerine iş yeri yetkilileri, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine inceleme başlatan polis, olayı gerçekleştiren kişilerin daha önce markette çalışan G.D. (20) ve İ.A. (23) olduğunu belirledi.
DHA'nın haberine göre; şüpheliler, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edildiler
Kasadan çalınan 78 bin TL de ele geçirildi. G.D. ve İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.