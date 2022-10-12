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Kocaeli'de çalıştıkları marketten 78 bin TL çalanlar yakalandı

Kocaeli'de çalıştıkları marketten 78 bin TL çalanlar yakalandı

Önceden çalıştıkları bir marketin kasasından 78 bin TL çalan G.D. ve İ.A. isimli kişiler, yakalandı.