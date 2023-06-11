Kocaeli'de cam silerken 4. kattan düşen kadın öldü Gebze ilçesinde evinin camını silerken 4'üncü kattan zemine düşen kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Beylikbağı Mahallesi 307 Sokak'taki bir apartmanın dördüncü katında ikamet eden 50 yaşındaki Mahbup Polatkan, cam silmek için pencereye çıktı.

Talihsiz kadın cam sildiği esnada dengesini kaybederek aşağı düştü.

Hastaneye kaldırıldı

Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Müdahaleler yetersiz kaldı

Polatkan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.