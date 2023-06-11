Kocaeli'de cam silerken 4. kattan düşen kadın öldü

AA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Beylikbağı Mahallesi 307 Sokak'taki bir apartmanın dördüncü katında ikamet eden 50 yaşındaki Mahbup Polatkan, cam silmek için pencereye çıktı.
Talihsiz kadın cam sildiği esnada dengesini kaybederek aşağı düştü.
Hastaneye kaldırıldı
Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Müdahaleler yetersiz kaldı
Polatkan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.