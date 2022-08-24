Telefon mağazasına müşteri gibi giren hırsız, satış elamanının dalgınlığından yararlanarak tezgahtaki telefonu cebine attı. O anlar kameraya yansırken iş yeri sahibi, hırsıza çay bile ısmarladı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’ndaki cep telefonu mağazasına müşteri gibi giren kimliği belirsiz şahıs, telefonun arızalı olduğunu iddia etti.

Satış elemanı, şahsın bozuk olduğunu söylediği telefonla ilgilendiği esnada şüpheli, vitrindeki telefonlardan birini satın almak istediğini belirtti.

Yarım saat boyunca mağazada kaldı

Bunun üzerine satış elemanı bir telefonu tezgahın üzerine koydu.

Tezgahtaki telefonu inceleyen şahıs, yaklaşık 30 dakika dükkanın içinde kaldı.

Çayını içti, telefonu çaldı

Şüpheli bu sırada satış elemanının çay ikramını da geri çevirmedi.

Telefonundaki arızanın giderilmesini beklediği esnada çayını yudumlayan hırsız, çevreyi kontrol ettikten sonra, satış elemanının bir anlık dalgınlığından yararlanarak, 3 bin 500 TL değerindeki telefonu cebine attı.

Kocaeli'de çay ısmarlanan hırsız telefon çaldı VİDEO

Hırsızlık anı kamerada

Ardından arızalı olduğu iddia ettiği telefonunu da geri alan şahıs kayıplara karıştı.

Bir süre sonra vitrindeki telefonların eksildiğini fark eden satış elemanı, polis ekiplerine haber verdi.

Yaşanan hırsızlık anı ise dükkanının güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

“Telefonunda arıza olduğunu söyledi”

İHA’ya konuşan satış elamanı Arif Oğuz, “Olay cumartesi günü saat 16.00 sıralarında gerçekleşti. Hırsız, müşteri kılığında dükkana geldi. Telefonunda arıza olduğunu söyledi. Biz onun telefonunu incelerken, o da yeni bir telefon almak istediğini bize bildirdi. Vitrinden yeni bir telefon verdik ona. Hırsız bizim verdiğimiz telefonu incelerken, biz hırsızın arızalı telefonunu incelemeye başladık. O sırada hırsız, bizim vitrinden verdiğimiz telefonu cebine attı.

“İnsanların yoğunluklarından faydalanıyorlar”

Daha sonra hırsızın bize verdiği telefonda bir arıza olmadığını anladık, telefonu geri verdik ve hırsız dükkandan uzaklaştı. Ardından vitrinde eksik olan telefonu tespit edince polise bildirdik. Kamera kayıtlarından izlediğimizde müşteri kılığındaki hırsızın telefonu cebine indirdiğini gördük. Telefonun değeri 3 bin 500 TL'ydi. Belki çok yüksek değil ama insanların yoğunluklarından veya dalgınlıklarından fırsat bilip kandırılması kötü bir olay.” dedi.