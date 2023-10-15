Kocaeli'de cenaze dönüşü feci kaza: 2 ölü 1 ağır yaralı Kocaeli'de önünde giden araca çarparak takla atan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi de ağır yaralandı. Otomobildeki 4 kişinin Samsun'dan cenazeden döndükleri öğrenildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli'nin Körfez ilçesi geçişinde Samsun'dan cenazeden döndükleri ve Tekirdağ istikametine seyrettikleri öğrenilen Zekeriya B. idaresindeki otomobil, önünde giden araca çarptı.

Zekeriya B. yönetimindeki otomobil, refüjdeki bariyerlere vurarak yol kenarına savruldu.

Toprak zemine çarparak takla atan otomobildeki sürücü Zekeriya B. ve Çetin B. ağır yaralanırken Fatma B. olay yerinde hayatını kaybetti, otomobilde bulunan bir kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hastanede can verdi

Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Çetin B. de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Fatma B.'nin cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Jandarma ekipleri trafik akışını üç şeritten kontrollü olarak sağladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)