Kocaeli'de cenazeden dönen aile hayatını kaybetti Cenazeden dönen Zekeriya Batur idaresindeki otomobil, refüjdeki bariyerlere çarparak yol kenarına savruldu. Hurdaya dönen otomobilde bulunan yolcular ise kurtarılamadı.

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İHA

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde korkunç bir kaza meydana geldi...

Samsun'da yakınlarının cenazesinden döndükleri ve Tekirdağ istikametine gittikleri öğrenilen Zekeriya Batur idaresindeki otomobil, önünde seyir halinde olan başka bir otomobile çarptı.

3 kişi hayatını kaybetti

Zekeriya Batur yönetimindeki otomobil, ardından refüjdeki bariyerlere çarparak yol kenarına savruldu.

Toprak zemine çarparak takla atan otomobildeki Fatma Batur ve Çetin Batur hayatını kaybetti.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Zekeriya Batur'un da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)