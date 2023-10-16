İHA
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde korkunç bir kaza meydana geldi...
Samsun'da yakınlarının cenazesinden döndükleri ve Tekirdağ istikametine gittikleri öğrenilen Zekeriya Batur idaresindeki otomobil, önünde seyir halinde olan başka bir otomobile çarptı.
3 kişi hayatını kaybetti
Zekeriya Batur yönetimindeki otomobil, ardından refüjdeki bariyerlere çarparak yol kenarına savruldu.
Toprak zemine çarparak takla atan otomobildeki Fatma Batur ve Çetin Batur hayatını kaybetti.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Zekeriya Batur'un da hayatını kaybettiği öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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