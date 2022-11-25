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- Kocaeli'de cesedi bulunan kadının, boğularak öldürüldüğü belirlendi
Kocaeli'de cesedi bulunan kadının, boğularak öldürüldüğü belirlendi
Baz istasyonları mevkisinde bulunan çıplak kadın cesedinin, Suriyeli Sarah Alı Shareef'e ait olduğu ve boğularak öldürüldüğü belirlendi.
- 25.11.2022 - 15:43
- Güncelleme : 25.11.2022 - 15:45
Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı Hereke Mahallesi baz istasyonları mevkisinde dün bulunan çıplak kadın cesedi, polis ekiplerini harekete geçirdi.
Yapılan çalışmalar neticesinde cesedin kimliği belirlendi.
Kadının, 29 yaşındaki Suriye uyruklu Sarah Alı Shareef'e ait olduğu ortaya çıktı.
Boğularak öldürüldüğü belirlendi
Yapılan otopsi sonrası Shareef'in, boğularak öldürüldüğü belirlendi. Kadının, öldürüldükten sonra çıplak halde alana bırakıldığı ihtimali üzerinde duruldu.
Cesedin yanındaki 100 TL araştırılıyor
Polis, ayrıca olay yerinde cesedin yanında bulunan 100 TL'yi araştırırken, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.