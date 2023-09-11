Kocaeli'de CHP temsilciliğine zarar veren saldırganın ifadesi Derince ilçesinde, CHP mahalle temsilciliğinin camlarını kırıp, içerideki eşyalara zarar veren D.D. ifadesinde, saldırıyı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerini seçimi kazanacakları yönünde kandırdığı için gerçekleştirdiğini söyledi.

DHA

14 ve 28 Mayıs'taki genel seçimlerde muhalefetin aldığı büyük yenilgi, muhalif seçmende daha büyük bir moral bozukluğuna neden oldu.

Özellikle CHP'ye yönelik tabandan yükselen sesler değişim dalgasını başlattı.

Bu kapsamda tabandan ferdi tepkiler de geliyor.

Kocaeli'de CHP temsilciliğine saldırı

Kocaeli'nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi’nde D.D. isimli bir şahıs, bir binanın giriş katındaki CHP mahalle temsilciliğine saldırdı.

D.D. mekanın camlarını kırıp, içeriye girerek eşyalara zarar verdi.

Şikayet üzerine polis ekipleri, D.D.'yi gözaltına aldı.

"Kılıçdaroğlu bizi kandırdı"

Emniyette işlemleri devam eden D.D.’nin ifadesi ortaya çıktı.

Saldırgan ifadesinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerini kandırdığını söyledi.

D.D.'nin “Kılıçdaroğlu benim hemşehrim. ‘Seçimi kazanacağız’ dedi, bizi kandırdı.” dediği belirtildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)