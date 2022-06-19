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Kocaeli'de çıkan tartışma kanlı bitti

Kocaeli'de çıkan tartışma kanlı bitti

Tartıştığı şahıs tarafından silahla ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.