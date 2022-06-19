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    Kocaeli'de çıkan tartışma kanlı bitti

    Tartıştığı şahıs tarafından silahla ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • 19.06.2022 - 09:27
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    Kocaeli'de çıkan tartışma kanlı bitti

    Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde bir pasajda yaşanan olayda 22 yaşındaki Mertcan Pekatik ile kimliği belirsiz şahıs arasında tartışma çıktı.

    İHA'nın haberine göre; çıkan tartışma sonucunda kimliği bilinmeyen şahıs, Mertcan Pekatik’e 4 el ateş etti.

    4 el ateş etti

    Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanan Mertcan Pekatik, yakınlarda bulunan taksi durağının önünde kanlar içinde yere yığıldı.

    Yaralıyı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kurtarılamadı

    Pekatik, sağlık ekiplerince ambulansa alınıp Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 22 yaşındaki Mercan Pekatik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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