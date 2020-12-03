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- Kocaeli'de cinayet işleyen 8 şüpheli yakalandı
Kocaeli'de cinayet işleyen 8 şüpheli yakalandı
Tartışmaları sırasında sokak ortasında döverek Okan Yalın'ın ölümüne sebep olan 3'ü kadın, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
- DHA
- 03.12.2020 - 12:55
- Güncelleme : 03.12.2020 - 13:10
Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde 30 Kasım gecesi Okan Yalın, sokak ortasında ölü bulundu.
Başından yaralanıp, kan kaybından öldüğü belirlenen Yalın'ın cenazesi, morga kaldırıldı.
KAMERALAR İNCELENDİ
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, mahallelinin ifadelerine başvurdu, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.
8 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Okan Yalın'ın döverek öldürdüğü belirlenen K.K., T.K., E.K., S.K., K.K., N.Ç., H.K. ve R.Ç. gözaltına alındı. 3'ü kadın 8 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.