Kocaeli'de cinayet: Katili iş arkadaşı çıktı

Derince ilçesindeki inşaatta silah sesleri duyan vatandaşlar ekiplere bildirdi. Adreste kanlar içerisinde hayatını kaybettiği belirlenen maktulün katilinin, iş arkadaşı olduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, inşaat halindeki binada dehşet bir olay yaşandı.

Mersincik Mahallesi'nde yaşanan olayda, binadan silah sesleri yükseldi.

Sesleri duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kanlar içinde yatan biri bulundu

Adrese gelen sağlık ekipleri, inşaat halinde olan, henüz faaliyete geçmemiş binanın ofis kısmında, Ahmet Zeki Eren’i kanlar içinde buldu.

Olay anında can verdiği öğrenildi

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşamını yitiren Ahmet Zeki Eren’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi yakalandı

Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan cinayet büro ekipleri, Ahmet Zeki Eren'i vuran şüphelinin S.Y. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Katilinin eski iş arkadaşı olduğu öğrenildi

Yapılan araştırmalar neticesinde Ahmet Zeki Eren ile S.Y.'nin iş arkadaşı olduğu ve inşaat halindeki binanın çelik konstrüksiyon balkonunu yaptıkları öğrenildi.

İki arkadaşın, inşaat halindeki ofiste gece saatlerinde beraber alkol aldıkları, aralarında çıkan kavga sonrasında S.Y.'nin, pompalı tüfekle arkadaşını vurarak öldürdüğü tespit edildi.