Petrol
94.95
-1.08%
Euro
19.203
-0.09%
Dolar
18.6007
0.30%
Altın
1.057
0.28%
Borsa
4559
2.31%
Bitcoin
317.214
-0.54%
BTXN Coin
6.58
8.04%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Kocaeli'de cinayet: Katili iş arkadaşı çıktı

    Derince ilçesindeki inşaatta silah sesleri duyan vatandaşlar ekiplere bildirdi. Adreste kanlar içerisinde hayatını kaybettiği belirlenen maktulün katilinin, iş arkadaşı olduğu öğrenildi.
    • 14.11.2022 - 16:46
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 16:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de cinayet: Katili iş arkadaşı çıktı

    Kocaeli'nin Derince ilçesinde, inşaat halindeki binada dehşet bir olay yaşandı.

    Mersincik Mahallesi'nde yaşanan olayda, binadan silah sesleri yükseldi.

    Sesleri duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kanlar içinde yatan biri bulundu

    Adrese gelen sağlık ekipleri, inşaat halinde olan, henüz faaliyete geçmemiş binanın ofis kısmında, Ahmet Zeki Eren’i kanlar içinde buldu.

    Kocaeli de cinayet: Katili iş arkadaşı çıktı #1

    Olay anında can verdiği öğrenildi

    Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşamını yitiren Ahmet Zeki Eren’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

    Cinayet şüphelisi yakalandı

    Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan cinayet büro ekipleri, Ahmet Zeki Eren'i vuran şüphelinin S.Y. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

    Kocaeli de cinayet: Katili iş arkadaşı çıktı #2

    Katilinin eski iş arkadaşı olduğu öğrenildi

    Yapılan araştırmalar neticesinde Ahmet Zeki Eren ile S.Y.'nin iş arkadaşı olduğu ve inşaat halindeki binanın çelik konstrüksiyon balkonunu yaptıkları öğrenildi.

    İki arkadaşın, inşaat halindeki ofiste gece saatlerinde beraber alkol aldıkları, aralarında çıkan kavga sonrasında S.Y.'nin, pompalı tüfekle arkadaşını vurarak öldürdüğü tespit edildi.

    Kocaeli de cinayet: Katili iş arkadaşı çıktı #3

    Kocaeli de cinayet: Katili iş arkadaşı çıktı #4


    Gaziantep’te iş yerine giren hırsızı, bekçiler yakaladı
    3. Sayfa

    Gaziantep’te iş yerine giren hırsızı, bekçiler yakaladı

    Edirne’de 2 otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
    İç Haber

    Edirne’de 2 otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    Görüş Bildir