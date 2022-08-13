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    Kocaeli’de cinayet: Kayınpederini keserle öldürdüğü ortaya çıktı

    Gözü dönen damadın, tartıştığı kayınpederini 8 kez bıçaklayıp, keserle başına vurarak öldürdüğü belirlendi. Cani kocanın yaraladığı eşi ise tedavi altında…
    • 13.08.2022 - 10:01
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    Kocaeli’de cinayet: Kayınpederini keserle öldürdüğü ortaya çıktı

    Boşanma aşamasında olduğu için bir süre önce Bursa’daki babası Cafer Tayyar Akçay’ın (65) evine yerleşen, 4 çocuk annesi Zeynep Erzi (37), önceki gün babasıyla Kocaeli’nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Sokullu Caddesi Yenidevir Sokak’ta yaşayan eşi Murat Erzi'nin (40) yanına geldi.

    Murat Erzi ile eşi Zeynep Erzi ve kayınpederi Cafer Tayyar Akçay arasında tartışma çıktı.

    Keserle vurdu

    Murat Erzi, bu sırada kayınpederini bıçaklayıp, keserle başına vurdu; araya giren eşinin de başına çekiçle birkaç kez vurdu.

    İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

    Cafer Tayyar Akçay’ın duran kalbi, sağlık görevlilerince yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı.

    Kocaeli’de cinayet: Kayınpederini keserle öldürdüğü ortaya çıktı #1

    Kadın tedavi altına alındı, koca tutuklandı

    Sağlık durumu kritik olan Akçay, kaldırıldığı Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurtarılamadı.

    Zeynep Erzi ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tedaviye alındı.

    Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Murat Erzi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Kocaeli’de cinayet: Kayınpederini keserle öldürdüğü ortaya çıktı #2

    'Kafasında göçük vardı'

    Cafer Tayyar Akçay’ın cenazesi, MHP Çayırova Belediye Meclis üyesi olan kardeşi Davut Akçay tarafından adli tıptaki işlemlerin ardından teslim alındı.

    Akçay, ağabeyinin cenazesini kendisinin yıkadığını söyleyerek, “Ağabeyimin cenazesini yıkarken 4 bıçak yarasının kalbinde, 2 bıçak yarasının karnında, 1 bıçak yarasını sol ayağında olduğunu gördüm ayrıca sol kolunda kesik vardı. Bir de sanırım keserle vurulduğu için kafasında bir göçük vardı.” dedi.

    Kocaeli’de cinayet: Kayınpederini keserle öldürdüğü ortaya çıktı #3

    Bugün defnedilecek

    DHA’nın haberine göre Cafer Tayyar Akçay’ın cenazesi, bugün memleketi Eskişehir'de Emek Mahallesi’ndeki Zümrüt Camii’nde öğle vakti kılınacak namaz sonrası toprağa verilecek.

    Kocaeli’de cinayet: Kayınpederini keserle öldürdüğü ortaya çıktı #4


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