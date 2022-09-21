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    Kocaeli'deki cinayet zanlısı: Sevgilimi tahliye edin

    Başiskele ilçesinde sevgilisine aşık olan iş adamını katleden şahıs ve 2 kişi tutuklandı. Katil zanlısı duruşmada "Sevgilimin tahliyesini istiyorum" dedi.
    • 21.09.2022 - 13:45
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 13:58
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    Kocaeli'deki cinayet zanlısı: Sevgilimi tahliye edin

    Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde gurbetçi iş adamı Cahit Tatlı (49), evinde tartıştığı bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

    Tatlı 10 bıçak darbesiyle yerde kalırken saldırgan, iş adamına ait lüks cipi çalarak olay yerinden kaçtı.

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, Tatlı’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri, Tatlı’nın cipini Kocaeli fuar alanının arkasında terk edilmiş halde buldu.

    Katili, aşık olduğu kadının eski sevgilisi çıktı

    Araştırmayı derinleştiren jandarma ekipleri, Tatlı’nın spor yapmak için gittiği salonda tanışarak aşık olduğu Ceren İ.’nin yabancı uyruklu sevgilisi Fıras S. tarafından bıçaklandığını belirledi.

    Kocaeli deki cinayet zanlısı: Sevgilimi tahliye edin #1

    Şüpheliler gözaltına alındı

    Jandarma ekipleri tarafından Fıras S. ile olaya karıştığı tespit edilen Ceren İ. ve Ali İ.Ç. gözaltına alındı.

    Fıras S. suçunu itiraf ederken, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    "Ceren'in tahliyesini istiyorum"

    Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar, taraf avukatları ve aileler katıldı. Savunması için söz hakkı verilen tutuklu sanık Fıras S., "Ceren'in tahliyesini istiyorum. Başka konuşmak istediğim bir husus yoktur." dedi.

    Kocaeli deki cinayet zanlısı: Sevgilimi tahliye edin #2

    "Boşuna cezaevindeyiz"

    Tutuklu bulunan Ceren İ. ise "Yaklaşık bir sene boyunca ben ve Ali boşuna cezaevinde yatmaktayız. Fıras kendi halinde sessiz sakin bir insandı. Cinayete iştirak etmedim, tahliyemi istiyorum.” diye konuştu.

    Tutuklulardan 1'i serbest bırakıldı

    Mahkeme heyeti, Fıras S. ve Ceren İ.'nin tutukluluk halinin devamına, Ali İ.Ç.'nin ise tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

    Kocaeli deki cinayet zanlısı: Sevgilimi tahliye edin #3

    Kocaeli deki cinayet zanlısı: Sevgilimi tahliye edin #4


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