Kocaeli'de cinnet: Eşine 'Bugün ikimiz de öleceğiz' deyip, cipi dinlenme tesisine sürdü

Kocaeli'de cinnet: Eşine 'Bugün ikimiz de öleceğiz' deyip, cipi dinlenme tesisine sürdü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eşiyle araçta tartışan Naci Ak, 'Bugün ikimiz de öleceğiz' diyerek cipi dinlenme tesisinde araçların üzerine sürdüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, dün sabah saatlerinde seyir halindeki araçlarındayken birbirleriyle tartışan evli çiftten sürücü Naci Ak, "Bugün ikimiz de öleceğiz" diyerek kullandığı cipi dinlenme tesisine doğru sürdü.

ÖNCE OTOMOBİLE, SONRA TESİS ÖNÜNDEKİLERE ÇARPTI

Hızla gelen cip, dinlenme tesisin önündeki otomobile çarparken, tesisin önünde bulunan aracın geldiğini fark ederek kaçmaya çalışanlar kurtulamadı. Cipin çarptığı kişi yaşamını yitirirken, cipin çarptığı otomobile binmeyen çalışan bir kadın ise son anda kurtuldu.

Kocaeli'de cinnet: Eşine 'Bugün ikimiz de öleceğiz' deyip, cipi dinlenme tesisine sürdü-Video

1 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, cinnet geçiren kişinin boğazından kanların aktığı görüldü.

Boğazını keserek kanlar içerisinde kalan Naci Ak’ı çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma devam ederken, kendisine zarar veren Naci Ak'ın Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi sürüyor.