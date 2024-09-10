Kocaeli'de cipin çarptığı çocuk kurtarılamadı Kartepe ilçesinde cipin çarptığı Kaan Altuner, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz çocuğun cipin altında kaldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi.

Okul çıkışı cadde üzerinde arkadaşlarıyla birlikte sohbet eden ve akabinde bisiklete binen 13 yaşındaki Kaan Altuner'e cip çarptı.

Cipin çarpıp üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Altuner, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Altuner’in cenazesi otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAZA, GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bisiklet ile ön kaldırarak giden Altuner’in karşıdan gelen cip ile çarpıştığı anlar yer aldı.

"DUR" DİYE BAĞIRANLARA ALDIRMADI

Kazanın ardından cipin durmayarak Altuner’in üzerinden geçtiği, çevrede bulunan bir sürücünün ise aracından fırlayarak giden sürücüye ‘Ne yapıyorsun, Allah senin belanı vermesin, dur’ dediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Cip sürücüsünün emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)