Kocaeli'de çocuk parkında pompalı kavga: 2 yaralı Çocuk parkında iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralanmasının ardından olay yerinde yapılan incelemede pompalı tüfek ve tabanca bulundu.

İHA Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Şehit Pilot Yarbay Gökhan Ertan Parkı'nda kan aktı. Parkta iki grup arasında çıkan kavganın büyümesiyle, K.K. ve arkadaşı silahla ateş edilerek yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemede pompalı tüfek ve tabanca bulundu. 5 el ateş edildi Olay sırasında 5 el ateş edildiği de öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.