Kocaeli'de çocuk parkında pompalı kavga: 2 yaralı
İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Şehit Pilot Yarbay Gökhan Ertan Parkı'nda kan aktı.

Parkta iki grup arasında çıkan kavganın büyümesiyle, K.K. ve arkadaşı silahla ateş edilerek yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemede ve tabanca bulundu.

5 el ateş edildi

Olay sırasında 5 el ateş edildiği de öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.