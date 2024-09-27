Kocaeli'de çocuklarını okula götüren kadını eski eşi bıçakladı Körfez ilçesinde iki çocuğunun gözü önünde eski eşi tarafından bıçaklanarak yaralanan Arzu R.'nin annesi, 'Kızım tehdit altında' dedi.

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İHA

Türkiye ve dünyanın kanayan yarası 'Kadın Cinayetleri'ne her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Yeni bir yaşama başlayan, farklı bir şehre taşınan ve hatta uzaklaştırma kararı dahi aldıran kadınlar, eski kocaları tarafından zarar görmeye devam ediyor.

Bunun son örneği ise Kocaeli'de yaşandı.

Körfez ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Arzu R., çocuklarını okula götürmek üzere sabah saatlerinde Kuzey Mahallesi'nde bulunan evinden çıktı.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLANDI

Çocuklarıyla birlikte yürüyen Arzu R., iki yıl önce boşandığı eski eşi Fatih Y. ile karşılaştı.

İki çocuğu önünde eski karısını darbeden Fatih Y., cebinde sakladığı bıçakla genç kadını bıçaklayarak ağır yaraladı.

Annelerinin kanlar içinde kaldığını gören küçük çocuklar çığlık çığlığa kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ

Bacağından yaralanan Arzu R., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatih Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Fatih Y.'nin, Arzu R.'yi zaman zaman tehdit ettiği ve bu sebeple hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.

"KIZIM TEHDİT ALTINDA"

Olayı anlatan Arzu R'nin annesi, "Kızım çocuklarını okula götürmüş. Şahıs onu yakalamış. İçeriye girmesi için zorlamış. Kızım da gördüklerine 'Polisi arayın' demiş. O arada benim arkadaşlarım beni aradı. 'Kızını zorla eve soktu' dediler, ben de geldim. Bacağını bıçaklamış. Kızım tehdit altında." dedi.

"ÇOCUĞUNU OKULA KORKUYLA GÖTÜRÜYOR"

Adalet istediğini vurgulayan anne, "Adalet yok. Benim kızım 2 senedir tehdit altında. Başımız belaya girecek. Ya o bizi öldürecek ya da biz onu. Bugün gelmiş olay çıkarmış. Benim kızım öldükten sonra iş işten geçecek. Korkuyla yaşıyoruz. Çocuğunu okula korkuyla götürüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)