Kocaeli'de çöp kamyonu ile tramvay çarpıştı

- Kocaeli İzmit'te çöp kamyonu tramvaya çarptı, 3 kişi yaralandı.
- Yaralılar hastaneye kaldırılırken, tramvay seferleri durduruldu.
- Raydan çıkan tramvay vagonunu yerine yerleştirmek için çalışma başlatıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Alikahya Fatih Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarı'nda, korkutan bir kaza meydana geldi.
İzmit Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, Alikahya Fatih Mahallesi istikametine seyir halinde olan tramvaya çarptı.
VAGON RAYDAN ÇIKTI
Çarpışmanın şiddetiyle tramvayın ilk vagonu, ağır hasar alarak raydan çıktı.
Kazada çöp kamyonu sürücüsü, yanındaki temizlik işçisi ve tramvayda bulunan bir yolcu yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
TRAMVAY SEFERLERİ DURDURULDU
Ekipler, raydan çıkan vagonu tekrar raya oturtmak için çalışma başlattı.
Kaza nedeniyle bölgedeki tramvay seferleri durduruldu.