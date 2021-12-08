Başiskele ilçesinde, bir çöp konteyneri kenarında ölü iki köpek ve iki kedi bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde, bir çöp konteyneri yanında iki kedi ve iki köpek ölüsü olduğu fark edildi.

Durumu gören vatandaşlar, olayı polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlattı.

VÜCUTLARINDA YARA OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde ilk belirlemelere göre ölen 4 hayvanın da vücudunda yara olmadığı tespit edildi.

Kocaeli’de, çöp konteynerinin yanında ölü kedi ve köpekler bulundu VİDEO



CANSIZ BEDENLERİ BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Polis, hayvanların cansız bedenleri incelenmek üzere hayvan barınağına götürdü. Olayın kim tarafından ve nasıl gerçekleştirildiğinin açığa çıkarılmasına yönelik soruşturma başlatıldı.