Kocaeli'de cüzdanını kaybedince basket sahasında çadır kurdu

İstanbul'dan kamp yapmak için Sakarya'ya doğru yola çıkan genç, Kocaeli'de cüzdanını kaybedince geceyi basketbol sahasında çadır kurarak geçirdi.

İstanbul'da yaşayan 28 yaşındaki doğasever Ali Taştemel, Sakarya'ya kamp yapmaya gitmek için bulunduğu evinden ayrıldı.

Kamp için önce Kocaeli'ye gelen Taştemel, alışveriş yapacağı sırada cüzdanını kaybettiğini fark etti.

Polis ekiplerine cüzdanını kaybettiğine dair ihbarda bulunan Taştemel, cüzdanı olmadığı için kamp yapacağı yer olan Sakarya'ya gidemedi.

Cüzdanı kaybedince basket sahasında çadır kurdu

Büyük mağduriyet yaşayan genç adam, saatin de geç olması sebebiyle Yahyakaptan Ömer Türkçakal Parkı'nda bulunan basketbol sahasında çadır kurdu.

Geceyi çadırını kurduğu basketbol sahasında geçiren Taştemel, "İstanbul'da yaşıyorum. Kısa bir seyahat için Kocaeli'de bulunuyorum. Cüzdanımı kaybettiğim için Yahyakaptan'da kalmak zorunda kaldım. Seyahat ve gezginliği seviyorum. Ben aslında Sakarya'ya gidiyordum. Böyle bir aksilik olduğu için burada kalmak zorunda kaldım." dedi.

İHA'nın haberine göre Ali Taştemel, Sakarya'ya gidebilmek için geceyi geçirdiği parktan ayrıldı.







