Gebze ve Çayırova’da, Dağlı Kardeşler ve Pitbull Çetesi adı altında örgütlenen, çek-senet tahsilatı yapan suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sonucu 16 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Gebze ve Çayırova ilçelerinde, ‘Dağlı Kardeşler’ ve ‘Pitbull Çetesi’ adı altında örgütlenen suç örgütünü takibe aldı.

Silahla yaralama, çek-senet tahsilatı, tehdit ve benzeri suçların şüphelilerinin adresleri tespit edildi.

Özel harekat polisleri ile Kocaeli ve İstanbul’da operasyon düzenlendi.

ELE GEÇİRİLENLER

Ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 2 kılıç, 3 bıçak, 2 gram kokain, mermiler, çok sayıda senet ve belgeler ele geçirildi.

Kocaeli’de, Dağlı Kardeşler ve Pitbull Çetesi suç örgütüne operasyon ViDEO

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonda gözaltına alınan 16 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.