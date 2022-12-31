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    Kocaeli'de darbettikleri genci silahla vuramayınca bıçakladılar

    Kocaeli’de tartışma yaşadıkları genci darp eden grup, önce silahla ateş etti vurulmayınca bıçakla yaraladı.
    • 31.12.2022 - 00:08
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    Kocaeli'de darbettikleri genci silahla vuramayınca bıçakladılar

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Bekirdere Mahallesi Mehmet Çağlar Sokak’ta yer alan Sefa Uzun Türk Parkı'nda, Y.Ş. (26) isimli şahıs ile bir grup arasında tartışma çıktı.

    Darbettikleri genci vuramayınca bıçakladılar

    Yerini kavgaya bırakan tartışmada 26 yaşındaki genci darp eden grup, önce silahla ateş etti vurulmayınca bıçakla yaraladılar.

    Meydana gelen olayda saldırganlar olay yerinden kaçarken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kocaeli de darbettikleri genci silahla vuramayınca bıçakladılar #1

    Polis saldırganların peşinde

    İHA'nın haberine göre, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı genç, Kocaeli Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

    Kocaeli de darbettikleri genci silahla vuramayınca bıçakladılar #2

    Kocaeli de darbettikleri genci silahla vuramayınca bıçakladılar #3

    Kocaeli de darbettikleri genci silahla vuramayınca bıçakladılar #4


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