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    Kocaeli’de demir çelik fabrikasında yangın

    Kocaeli'de alevlere teslim olan demir çelik fabrikasında yangın söndürüldü.
    • 15.07.2022 - 07:10
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    Kocaeli’de demir çelik fabrikasında yangın

    Saat 01.30 sıralarında İzmit ilçesinde bulunan bir demir çelik fabrikasında çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangın, fabrikayı sardı.

    Yangının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İzmit’in yanı sıra çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye yönlendirildi.

    3 saatlik çabayla söndürüldü

    Ekiplerin müdahalesiyle yangının asit tanklarına sıçraması engellenerek patlamanın eşiğinden dönüldü. Yaklaşık 1.5 saat sonra kontrol altına alınan yangın, 3 saatlik yoğun çalışmanın neticesinde söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

    Jandarma ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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    Kocaeli’de demir çelik fabrikasında yangın #7

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