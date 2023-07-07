İHA

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir demir çelik fabrikasında çıkan yangın, paniğe sebep oldu.

Organize Sanayi Bölgesinde bulunan demir çelik fabrikasında, bilinmeyen bir sebeple çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın kontrol altına alındı

Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Yangın sebebiyle fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı.