Kocaeli'de demir çelik fabrikasında yangın çıktı Çayırova'da henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı bir demir çelik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir demir çelik fabrikasında çıkan yangın, paniğe sebep oldu. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan demir çelik fabrikasında, bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı.