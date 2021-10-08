Euro
10.3575
0.8%
Dolar
8.9447
0.79%
Altın
505.51
0.97%
Borsa
1.399
0.13%
Bitcoin
485.448
1.24%
EXEN Coin
20.58
-0.38%
19ºC
İstanbul
Bulutlu 19 C

    Kocaeli'de denetim sırasında 3 düzensiz göçmen tespit edildi

    Güvenlik güçleri, insan kaçakçılığı yapan ve yurda kaçak yollarla giren göçmenlere nefes aldırmıyor.
    • İHA
    • 08.10.2021 - 17:37
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 17:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de denetim sırasında 3 düzensiz göçmen tespit edildi

    Kocaeli'de polis ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

    Yapılan uygulama kapsamında durdurulan araç sürücülerine GBT sorgusu yapıldı.

    Ekipler, şüphe üzerine kenara çektikleri otomobilin içerisinde 3 düzensiz göçmen olduğunu belirledi.

    GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINDAN TUTUKLANDI

    Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklandı.

    Kocaeli de denetim sırasında 3 düzensiz göçmen tespit edildi #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir