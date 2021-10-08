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- Kocaeli'de denetim sırasında 3 düzensiz göçmen tespit edildi
Kocaeli'de denetim sırasında 3 düzensiz göçmen tespit edildi
Güvenlik güçleri, insan kaçakçılığı yapan ve yurda kaçak yollarla giren göçmenlere nefes aldırmıyor.
- İHA
- 08.10.2021 - 17:37
- Güncelleme : 08.10.2021 - 17:56
Kocaeli'de polis ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.
Yapılan uygulama kapsamında durdurulan araç sürücülerine GBT sorgusu yapıldı.
Ekipler, şüphe üzerine kenara çektikleri otomobilin içerisinde 3 düzensiz göçmen olduğunu belirledi.
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINDAN TUTUKLANDI
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklandı.