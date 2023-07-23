Kocaeli'de denizde kaybolan vatandaş bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede öldü Kandıra ilçesinde denize giren Ahmet Bektaş bir süre sonra gözden kayboldu. Ekiplerce bulunan Bektaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde panik anları yaşandı.

Sarısu Plajı'nda yaşanan olayda, arkadaşıyla denize girmek için plaja gelen Ahmet Bektaş, bir süre sonra suda kayboldu.

Arkadaşının haber vermesi üzerine plajda görevli cankurtaranlar, telsizle yardım çağırdıktan sonra suda arama çalışmasına başladı.

Karaya çıkarıldı

Cankurtaranlar jet ski ve botla arama yaparken, plaja jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

Kısa süre sonra cankurtaranlar, tarafından bulunan Bektaş, jet ski ile karaya çıkarıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Plajda yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Bektaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.