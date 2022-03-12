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    Kocaeli'de denizi taşlarla doldurdu, yalısı mühürlendi

    Darıca ilçesinde, bir yalının sahibi tarafından ön tarafının taşlarla doldurulduğunu öğrenen vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi. Tutanak tutan ekipler ise yalıyı mühürledi.
    • AA
    • 12.03.2022 - 11:31
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    Kocaeli'de denizi taşlarla doldurdu, yalısı mühürlendi

    Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Meltem Sokak'ta bir yalının ön tarafının taşlarla doldurulduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Darıca Belediyesi ekiplerine bildirdi.

    Harekete geçen yapı kontrol ve zabıta ekipleri, yalıda incelemelerde bulundu.

    YALI MÜHÜRLENDİ

    Yalının ön tarafının taşlarla doldurulduğunu belirleyen ekipler, tutanak hazırlayarak yalıyı mühürledi.

    SAHİBİNE TAŞLARIN KALDIRILMASI İÇİN SÜRE VERİLDİ

    Yalı sahibine, doldurduğu bölümün eski haline getirilmesi için süre verildi.

    Kocaeli de denizi taşlarla doldurdu, yalısı mühürlendi #1

    Kocaeli de denizi taşlarla doldurdu, yalısı mühürlendi #2


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