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Kocaeli'de denizi taşlarla doldurdu, yalısı mühürlendi

Kocaeli'de denizi taşlarla doldurdu, yalısı mühürlendi

Darıca ilçesinde, bir yalının sahibi tarafından ön tarafının taşlarla doldurulduğunu öğrenen vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi. Tutanak tutan ekipler ise yalıyı mühürledi.