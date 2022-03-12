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- Kocaeli'de denizi taşlarla doldurdu, yalısı mühürlendi
Kocaeli'de denizi taşlarla doldurdu, yalısı mühürlendi
Darıca ilçesinde, bir yalının sahibi tarafından ön tarafının taşlarla doldurulduğunu öğrenen vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi. Tutanak tutan ekipler ise yalıyı mühürledi.
- AA
- 12.03.2022 - 11:31
Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Meltem Sokak'ta bir yalının ön tarafının taşlarla doldurulduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Darıca Belediyesi ekiplerine bildirdi.
Harekete geçen yapı kontrol ve zabıta ekipleri, yalıda incelemelerde bulundu.
YALI MÜHÜRLENDİ
Yalının ön tarafının taşlarla doldurulduğunu belirleyen ekipler, tutanak hazırlayarak yalıyı mühürledi.
SAHİBİNE TAŞLARIN KALDIRILMASI İÇİN SÜRE VERİLDİ
Yalı sahibine, doldurduğu bölümün eski haline getirilmesi için süre verildi.