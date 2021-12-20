Kilez Deresi’ne atılan bir buzdolabı, vinç yardımı ile alındı. Belediye tarafından sosyal medyada paylaşılan olay, büyük tepki topladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’ni korumak için denize dökülen derelere bariyerler kurdu.

Bariyerlere genelde pet şişe, plastik kutular ve ağaç dalları gibi atıklar takılırken, bu kez Kilez Deresi’nde yüzen bir buzdolabı görüldü.

Görevliler, bariyerlerin bulunduğu alana gelen bir kısmı sökülen buzdolabını vinçle dereden aldı.

“KİM DEMİŞ BUZDOLABI YÜZEMEZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından, "Kim demiş buzdolabı yüzemez. Günün sorusu. Atan nereye gideceğini planlıyordu acaba?" diyerek, derede yüzen buzdolabının görüntüsünü paylaştı.

Takipçiler, çevrenin kirletilmesine tepki gösterdi. Buzdolabı, geri dönüşüm alanına bırakıldı.

Kocaeli’de dereye atılan buzdolabı, vinçle çıkarıldı VİDEO

