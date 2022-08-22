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    Kocaeli'de devrilen kamyondan canını kurtarmak için atlarken altında kaldı

    Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir inşaat alanında kamyon sürücüsü geri manevra yaparken devrildi. Yaralanan sürücü, inşaatta çalışan diğer işçilerin yardımıyla kurtarıldı.
    • 22.08.2022 - 15:01
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    Kocaeli'de devrilen kamyondan canını kurtarmak için atlarken altında kaldı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sepetçi Mahallesi’nde yapılmakta olan TOKİ Evleri şantiyesinde Musa S. idaresindeki 48 TD 069 plakalı kamyon, sürücünün geri manevra yaptığı esnada hakimiyeti kaybetmesi neticesinde devrildi.

    Kamyon devrilirken hakimiyeti kaybettiğini anlayan sürücü Musa S.’nin kamyondan kuma atladığı öğrenildi.

    Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı

    Yaralı sürücü Musa S., çevredekilerin yardımıyla kamyonun altından çıkarıldı. Ardından adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

    DHA'nın haberine göre, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli de devrilen kamyondan canını kurtarmak için atlarken altında kaldı #1

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