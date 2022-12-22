Kocaeli'de dinamitle patlatılan kaya parçaları araçlara zarar verdi

Bir demir çelik fabrikasına ait arazide elektrik santrali kurulacak sahada yapılan hafriyat çalışmalarında dinamit patlatıldı. Bu sırada kaya parçaları, yolun karşısındaki araçlara isabet etti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir demir çelik fabrikasının elektrik santralinde hafriyat çalışmaları yapıldı.

Bu sırada dinamitle patlatılan kaya parçaları, bir oto alım satım firmasına ait araçlara isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri gelirken, oto alım satımı yapan firma yetkilileri de gördükleri zarar nedeniyle şikayetçi oldu.

O anlar kamerada

Patlama anı cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülerde, caddeye saçılan kaya parçaları ile araçların bulunduğu alanı çevreleyen tel örgülerin parçalandığı görüldü.

30-40 bin liralık zarar

Patlamadan kaynaklı 5-6 aracının kaya parçaları nedeniyle hasar gördüğünü ifade eden oto alım satan firması sahiplerinden Mehmet Özdinçer, zararlarının 30- 40 bin TL civarında olduğunu belirtti.

"İnsanlar artık bu yoldan yürüyemiyorlar"

Özdinçer, "Bir iki kez daha böyle taş geldi ama bu defa çok fazla oldu, arabaların üzerine geldi. Burada insanlar var, onların üzerine gelebilirdi, Allah’tan gelmedi. Yan tarafta market var, marketin camları kırıldı. İnsanlar artık bu yoldan yürüyemiyorlar, korkarak geçiyorlar. İnşallah bir çözüm bulunur.” dedi.

Soruşturma başlatıldı

Daha önce de aynı yerdeki patlamalar sırasında kayalardan kopan parçalar yoldan geçen 2 araca isabet etmiş ve 1 kişi yaralanmıştı.

DHA'nın aktarımına göre; polis olayla ilgili soruşturma başlattı









