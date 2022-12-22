Petrol
83.03
1.01%
Euro
19.8082
-0.04%
Dolar
18.6721
0.06%
Altın
1.081
-0.68%
Borsa
5452
0.00%
Bitcoin
316.794
-0.73%
BTXN Coin
7.12
-4.81%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Kocaeli'de dinamitle patlatılan kaya parçaları araçlara zarar verdi

    Bir demir çelik fabrikasına ait arazide elektrik santrali kurulacak sahada yapılan hafriyat çalışmalarında dinamit patlatıldı. Bu sırada kaya parçaları, yolun karşısındaki araçlara isabet etti.
    • 22.12.2022 - 18:02
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 18:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de dinamitle patlatılan kaya parçaları araçlara zarar verdi

    Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir demir çelik fabrikasının elektrik santralinde hafriyat çalışmaları yapıldı.

    Bu sırada dinamitle patlatılan kaya parçaları, bir oto alım satım firmasına ait araçlara isabet etti.

    İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri gelirken, oto alım satımı yapan firma yetkilileri de gördükleri zarar nedeniyle şikayetçi oldu.

    O anlar kamerada

    Patlama anı cep telefonu ile görüntülendi.

    Görüntülerde, caddeye saçılan kaya parçaları ile araçların bulunduğu alanı çevreleyen tel örgülerin parçalandığı görüldü.

    Kocaeli de dinamitle patlatılan kaya parçaları araçlara zarar verdi #1

    30-40 bin liralık zarar

    Patlamadan kaynaklı 5-6 aracının kaya parçaları nedeniyle hasar gördüğünü ifade eden oto alım satan firması sahiplerinden Mehmet Özdinçer, zararlarının 30- 40 bin TL civarında olduğunu belirtti.

    Kocaeli de dinamitle patlatılan kaya parçaları araçlara zarar verdi #2

    "İnsanlar artık bu yoldan yürüyemiyorlar"

    Özdinçer, "Bir iki kez daha böyle taş geldi ama bu defa çok fazla oldu, arabaların üzerine geldi. Burada insanlar var, onların üzerine gelebilirdi, Allah’tan gelmedi. Yan tarafta market var, marketin camları kırıldı. İnsanlar artık bu yoldan yürüyemiyorlar, korkarak geçiyorlar. İnşallah bir çözüm bulunur.” dedi.

    Kocaeli de dinamitle patlatılan kaya parçaları araçlara zarar verdi #3

    Soruşturma başlatıldı

    Daha önce de aynı yerdeki patlamalar sırasında kayalardan kopan parçalar yoldan geçen 2 araca isabet etmiş ve 1 kişi yaralanmıştı.

    DHA'nın aktarımına göre; polis olayla ilgili soruşturma başlattı

    Kocaeli de dinamitle patlatılan kaya parçaları araçlara zarar verdi #4

    Kocaeli de dinamitle patlatılan kaya parçaları araçlara zarar verdi #5

    Kocaeli de dinamitle patlatılan kaya parçaları araçlara zarar verdi #6


    Manchester City - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler!
    Futbol

    Manchester City - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler!

    Para Kazanmanın Robotik Sistemi Artık Türkiye'de!
    Advertorial

    Para Kazanmanın Robotik Sistemi Artık Türkiye'de!

    Hac kayıt başvurusu nasıl yapılır? 2023 hac ücreti ne kadar?
    Gündem

    Hac kayıt başvurusu nasıl yapılır? 2023 hac ücreti ne kadar?

    Görüş Bildir