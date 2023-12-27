Kocaeli'de dönüş yapan ambulansın çarptığı kadın hayatını kaybetti Kocaeli'de hasta nakil ambulansının dönüş yaptığı sırada çarptığı kadın yaşamını yitirdi. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi'nde bulunan Kocaeli Devlet Hastanesi'nin otopark çıkışında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hasta nakil ambulansı yolda yürüyen Sevim Karayel’e (68) çarptı.

Kaza nedeniyle ağır yaralanan Karayel, aynı ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavi altına alınan evli ve 4 çocuk annesi Karayel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaza güvenlik kamerasında

22 Aralık günü yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde hasta nakil ambulansının otoparktan çıkıp dönüş yaptığı esnada yolda yürüyen Karayel'e çarpıp aracın altına aldığı anlar yer aldı.

Ambulanstan inen sürücü ve çevredeki vatandaşların yaralı kadını sedyeye taşıdığı, daha sonra aynı araç ile hastaneye götürüldüğü anlar kaydedildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)