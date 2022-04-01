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- Kocaeli'de döviz dolu cüzdan, jandarma tarafından sahibine ulaştırıldı
Kocaeli'de döviz dolu cüzdan, jandarma tarafından sahibine ulaştırıldı
Kuzey Marmara otoyolundaki akaryakıt istasyonunda içinde 20 bin 600 liralık döviz bulan jandarma ekipleri, cüzdanı sahibine teslim etti.
- DHA
- 01.04.2022 - 18:03
Kocaeli'nin Körfez ilçe geçişi Kuzey Marmara otoyolundaki akaryakıt istasyonunda bulunan jandarma ekiplerinin gözüne cüzdan çarptı.
Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kontrol ettiği cüzdanın içinde 20 bin 500 liralık döviz buldu.
CÜZDAN SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
Para dolu cüzdanın Musa Şanal'a ait olduğu tespit edilince Jandarma Komutanlığı'na davet edildi.
Cüzdanını jandarma personelinden teslim alan Şanal, ekiplere teşekkür etti.