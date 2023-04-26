Kocaeli'de düğün çıkışı otoparkta bıçaklı kavga: 16 yaşındaki 2 çocuk yaralandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi üzerinde bulunan düğün salonundan ayrılan iki grup, Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nin kapalı otoparkında karşı karşıya geldi.
Taraflar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
16 yaşlarındaki iki çocuk bıçaklandı
Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada 16 yaşlarındaki Ömer Faruk B. ile Yusuf K. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanırken, çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bu sırada yaralılar, yakınları tarafından kendi araçlarla hastaneye götürüldü.
Birinin durumu ciddi
Hastaneye götürülen yaralılardan Ömer Faruk B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis, 1 şüpheliyi gözaltına alırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.