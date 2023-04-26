Kocaeli'de düğün çıkışı otoparkta bıçaklı kavga: 16 yaşındaki 2 çocuk yaralandı
DHA

Kocaeli’nin ilçesi Yeniyalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi üzerinde bulunan salonundan ayrılan iki grup, Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nin kapalı otoparkında karşı karşıya geldi.

Taraflar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

16 yaşlarındaki iki çocuk bıçaklandı

Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada 16 yaşlarındaki Ömer Faruk B. ile Yusuf K. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanırken, çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bu sırada yaralılar, yakınları tarafından kendi araçlarla hastaneye götürüldü.

Kocaeli'de düğün çıkışı otoparkta bıçaklı kavga: 16 yaşındaki 2 çocuk yaralandı

Birinin durumu ciddi

Hastaneye götürülen yaralılardan Ömer Faruk B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, 1 şüpheliyi gözaltına alırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kocaeli'de düğün çıkışı otoparkta bıçaklı kavga: 16 yaşındaki 2 çocuk yaralandı
Kocaeli'de düğün çıkışı otoparkta bıçaklı kavga: 16 yaşındaki 2 çocuk yaralandı
Kocaeli'de düğün çıkışı otoparkta bıçaklı kavga: 16 yaşındaki 2 çocuk yaralandı
Kocaeli'de düğün çıkışı otoparkta bıçaklı kavga: 16 yaşındaki 2 çocuk yaralandı
Kocaeli'de düğün çıkışı otoparkta bıçaklı kavga: 16 yaşındaki 2 çocuk yaralandı