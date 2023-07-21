Kocaeli'de düğün konvoyunun önünün kesilmesi kavga çıkardı Kocaeli'de bir otomobilin düğün konvoyunun önüne geçmesiyle kavga çıktı. Polislerin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada 1 kişi darp nedeniyle, 1 kişi de panik atak geçirerek hastaneye kaldırıldı.

İHA

Kocaeli’nin Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde düğün konvoyu yapıldığı esnada konvoyun en önüne geçen bir otomobilin durması tepkiye sebep oldu.

Konvoyun önünün kesildiği iddiasıyla iki grup arasında önce tartışma yaşandı, ardından tartışma kavgaya dönüştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Güvenlik güçleri müdahale etti

Çok sayıdaki polis ve bekçi ekiplerinin müdahalesiyle taraflar arasındaki kavga sonlandırıldı.

Kavga esnasında darp edilen bir kişi ile olayların büyümesiyle panik atak geçiren bir kişiye sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

İlk müdahaleler sonrasında 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.