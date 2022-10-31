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    Kocaeli'de düğün ortasında dayı, yeğenini kurşun yağmuruna tuttu

    Düğünde aralarında husumet olan dayı M.Ç., yeğeni Hakan A.'nın üzerine kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan yeğen, kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.
    • 31.10.2022 - 11:47
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 12:36
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    Kocaeli'de düğün ortasında dayı, yeğenini kurşun yağmuruna tuttu

    Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda silahlı saldırı meydana geldi.

    M.Ç. isimli dayı, uzun bir süre sonra 35 yaşındaki yeğeni Hakan A. ile düğünde karşı karşıya geldi.

    Düğünde, geçmiş zamanlardan kalma aralarında husumet bulunan dayı, yeğenine silah doğrulttu.

    Öz yeğenine kurşun yağdırdı

    M.Ç., üzerinden çıkardığı silahla defalarca ateş ederek yeğenini Hakan A.'yı mermi yağmuruna tuttu. Hakan A., saldırı sonucu göğsü ve bacağından ağır yaralandı.

    Silah vurduktan sonra M.Ç. olay yerinden kaçarken, Hakan A. kanlar içinde yere yığıldı.

    Düğüne katılanlar, eğlenip oyun oynarken üst üste duydukları silah sesleri ile telaşla kaçıştı.

    Olaya tanıklık eden düğün misafirlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri sevk edildi.

    Kocaeli'de düğün ortasında silah sesleri yükseldi VİDEO

    Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı

    İhbar üzerinde olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahalesini yaptı.

    Hakan A. ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından durumunun kritik olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.

    Silahlı saldırı saniye saniye kameralara yansıdı

    Düğün salonuna gelen misafirler pistin ortasında oynarken silahtan çıkan sesler ve yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Kocaeli de düğün ortasında dayı, yeğenini kurşun yağmuruna tuttu #1

    Silah saldırısı yapan dayı yakalandı

    Yeğenini düğün ortasında vurup kaçan dayı, kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.

    Ekiplerin olay yerinde çeşitli güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri, düğün salonunda incelemede bulundu.

    İHA'nın haberine göre, polisin konuya ilişkin tahkikat süreci devam ediyor.

    Kocaeli de düğün ortasında dayı, yeğenini kurşun yağmuruna tuttu #2


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