Kocaeli'de düğünde yeğenini vuran dayı, tutuklandı

Düğünün ortasında yeğeni Hakan A.'ya kurşun yağdırarak ağır yaralayan dayı M.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'ndeki Bağdat Caddesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında bir düğün salonunda dehşet yaşandı.

Dayı M.Ç., düğünde geçmişe dayalı husumeti bulunan yeğeni Hakan A. (35) ile karşılaştı.

M.Ç., yeğeni Hakan A.'nın üzerine kurşun yağdırdı. Defalarca ateş eden M.Ç., yeğenini; boynu, göğsü ve bacağından yaraladı.

Yeğen hastaneye kaldırıldı

Olayın ardından M.Ç. olay yerinden kaçarken, Hakan A. kanlar içinde yere yığıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hakan A. hastaneye kaldırıldı.

Dayı cezaevine gönderildi

Ameliyata alınan Hakan A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması neticesinde yakalanan şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İHA'nın haberine göre; ifadesi alınan M.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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