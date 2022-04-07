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    Kocaeli'de dükkanı yanan adama tekme atmaya çalıştı

    Kebapçı dükkanında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken bir kadın, tartıştığı dükkan sahibine tekme atmaya kalktı.
    • İHA
    • 07.04.2022 - 10:58
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    Kocaeli'de dükkanı yanan adama tekme atmaya çalıştı

    Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki  bir kebapçı dükkanında ızgara olarak kullanılan bacada yangın çıktı.

    Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yangın kontrol altına alındı

    Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Öte yandan, bir kadın ile iş yeri sahibi arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

    Dükkan sahibine tekme atmaya kalktı

    Hararetli bir şekilde dükkanın içine doğru bağıran kadın, daha sonra iş yeri sahibine tekme atmaya çalıştı.

    Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle birlikte kavga daha da büyümeden kadın olay yerinden uzaklaştırıldı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli de dükkanı yanan adama tekme atmaya çalıştı #1

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