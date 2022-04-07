Kocaeli'de dükkanı yanan adama tekme atmaya çalıştı

Kebapçı dükkanında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken bir kadın, tartıştığı dükkan sahibine tekme atmaya kalktı.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir kebapçı dükkanında ızgara olarak kullanılan bacada yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın kontrol altına alındı

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, bir kadın ile iş yeri sahibi arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Dükkan sahibine tekme atmaya kalktı

Hararetli bir şekilde dükkanın içine doğru bağıran kadın, daha sonra iş yeri sahibine tekme atmaya çalıştı.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle birlikte kavga daha da büyümeden kadın olay yerinden uzaklaştırıldı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.