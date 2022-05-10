Kocaeli'de dükkanında çay demleyen esnafın dükkanına saldıran şahıs tutuklandı

Körfez ilçesinde, çay demleyip komşularına ikram eden esnafın dükkanına, büfe işletmecisi saldırdı. Ardından ise 2 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde büfe işletmecisi Yunis Yolcu, berber M.C. isimli kişi ile kendi iş yerinde çay demleyip komşularına ikram etmesi nedeniyle tartıştı.

Yunis Yolcu, çay satışına engel olduğunu ileri sürdüğü M.C.'nin geçen hafta cuma gecesi berber dükkanının camlarını kırdı. DHA'nın haberine göre, M.C., Yunis Yolcu hakkında şikayetçi olmadı.

Saldırgan gözaltına alındı

Yunis Yolcu, önceki gece ise berber M.C., ayakkabı tamircisi M.G., mobilya imalatı yapan M.Ö. ve emlakçı C.Ş.’nin iş yerlerinin camlarını kırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası Yunis Yolcu, polis tarafından gözaltına alındı.

Mahkemeye çıkarılan Yunis Yolcu, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalıp, iş yerine döndü.

Salgırdan şahıs bu kez emekli polis memurunu bıçakladı

Yunis Yolcu, iş yerlerinin camlarını kırması nedeniyle çıkan tartışmada emekli polis memuru C.A.’yı bıçakladı. Kahvehaneye kaçan C.A.’yı takip eden Yunis Yolcu, araya giren kahvehane sahibi M.A.Ö.’yü de bıçakla yaraladı.

Kahvehanede bulunanlar Yunis Yolcu’yu darbederek etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Yaralanan M.A.Ö. ve C.A.’nın tedavisi devam ederken, aldığı darbelerle yaralanan Yunis Yolcu ise tedavisinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. Yunis Yolcu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.













