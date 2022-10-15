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Kocaeli'de durdurulan araçtan cephanelik çıktı
Kocaeli'de şüpheli bulunan bir araçta yapılan aramada 45 ruhsatsız av tüfeği, 3 tabanca, balistik yelek ve çok sayıda şarjör ele geçirildi.
- 15.10.2022 - 07:48
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğümü ekiplerince denetim sırasında şüpheli bulunan bir araçta arama yapıldı.
Küçük bir cephanelik çıktı
Yapılan aramada 45 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 5 fişek, 1 balistik yelek ile tüfek ve tabancalara ait çeşitli ebatlarda çok sayıda şarjör ele geçirildi.
Malzemelere el konulurken araç sürücüsü H.K gözaltına alındı.