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    Kocaeli'de durdurulan araçtan cephanelik çıktı

    Kocaeli'de şüpheli bulunan bir araçta yapılan aramada 45 ruhsatsız av tüfeği, 3 tabanca, balistik yelek ve çok sayıda şarjör ele geçirildi.
    • 15.10.2022 - 07:48
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    Kocaeli'de durdurulan araçtan cephanelik çıktı

    Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğümü ekiplerince denetim sırasında şüpheli bulunan bir araçta arama yapıldı.

    Küçük bir cephanelik çıktı

    Yapılan aramada 45 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 5 fişek, 1 balistik yelek ile tüfek ve tabancalara ait çeşitli ebatlarda çok sayıda şarjör ele geçirildi.

    Malzemelere el konulurken araç sürücüsü H.K gözaltına alındı.

    Kocaeli de durdurulan araçtan cephanelik çıktı #1


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