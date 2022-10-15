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Kocaeli'de durdurulan araçtan cephanelik çıktı

Kocaeli'de durdurulan araçtan cephanelik çıktı

Kocaeli'de şüpheli bulunan bir araçta yapılan aramada 45 ruhsatsız av tüfeği, 3 tabanca, balistik yelek ve çok sayıda şarjör ele geçirildi.