Kocaeli'de aracın altında kalan küçük Umut hayatını kaybetti

Yere düşen ekmeğini almak için yere eğildiği sırada akrabasına ait otomobilin altında kalan küçük çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli'de dün saat 15.45 sıralarında İzmit Alikahya Mahallesi İncirli Sokak’ta, 4 yaşındaki Umut Özsoy, geriye yürek burkan bir hikaye bıraktı.

Özsoy, otomobilin altına düşen ekmeğini almak için arabanın altına girdiği sırada akrabası Beytullah A.’ya ait aracın altında kaldı.

Hayatını kaybetti

Durumu fark eden sürücü, yaralanan Umut’u aracına alarak Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürdü. 4 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 kardeşten biri olan Umut’un bir de ikiz kız kardeşi olduğu öğrenildi.

Şüpheli gözaltına alındı

Aracın sürücüsü Beytullah A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

"Allahu Teala bizden fazla seviyormuş"

İHA'nın haberine göre, olayı anlatan acılı dede Mustafa Özsoy, "Aracın sürücüsü gelinimin yeğeni. Ölen çocuk da torunum. Gelinimle yeğeni sokakta konuşuyorlarken Umut da karşıdan karşıya geçmiş. Çocuk, elindeki ekmeği düşürmüş, ekmek arabanın altına girmiş. Umut ekmeği almak için arabanın altına giriyor, şoför ise onu göremiyor. Girdiğinin farkında değil. Kısa bir mesafe çalıştırmış arabayı, çocuk da maalesef öyle gitmiş. Allahu Teala bizden fazla seviyormuş, yapabileceğimiz bir şey yok." diye konuştu.