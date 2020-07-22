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    Kocaeli’de Ebru Tenk cinayetinin iddianamesi hazırlandı

    Katil zanlısının talihsiz kadını, dini nikahlı eşi ile görüştüğü için kalbinden vurularak öldürdüğü belirtildi.
    • DHA
    • 22.07.2020 - 16:52
    • Güncelleme : 22.07.2020 - 16:52
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    Kocaeli’de Ebru Tenk cinayetinin iddianamesi hazırlandı

    Geçen yıl 19 Temmuz gecesi, Kocaeli’nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Girgin Sokak’ta Ebru Tenk (36), erkek arkadaşı Mahmut P. ve arkadaşı Fadile Katanalp ile komşuları Selahattin E., Serdal Ç. ve Yusuf Erman A. arasında, yaşadıkları binanın önünde kavga çıktı.

    Kavga sürerken Katanalp'in dini nikahlı eşi Vedat Katanalp (39) ile kardeşi Ertaç Katanalp de olay yerine geldi.

    KALBİNDEN VURDU

    Ertaç Katanalp’in elindeki tabancayı alan Vedat Katanalp, kendisini otomobiline kilitleyen Ebru Tenk'e 2 el ateş etti. Kurşunlardan biri kalbine isabet eden kadın, yakında bulunan hastaneye götürüldü ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, Vedat Katanalp ile Ertaç Katanalp'i (41) gözaltına aldı.

    2 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

    Kocaeli’de Ebru Tenk cinayetinin iddianamesi hazırlandı #1

    “SENİ BİR SENE BOYUNCA UYARMIŞTIM” DİYEREK, ATEŞ ETTİ

    Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı, iddianameyi tamamladı. Ağır ceza mahkemesine sunulan iddianamede, Ebru Tenk'e ateş eden kişinin Vedat Katanalp, olay yerine elindeki tabancayı ateşleyerek gelen kişinin ise Ertaç Katanalp olduğu bildirildi.

    Ertaç Katanalp'in kızı B.K.’nin ifadesine de yer verilen iddianamede, Selahattin E.'nin Katanalp kardeşlerin ikisinde de silah olduğunu öne sürerek, Vedat Katanalp'in “Bu sondu, yaptığın kahpelik. Seni bir sene boyunca uyarmıştım.” dediğini anlattığı ifade edildi.

    Kocaeli’de Ebru Tenk cinayetinin iddianamesi hazırlandı #2

    KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN YARGILANACAKLAR

    Vedat Katanalp'in de ifadesinde, Ebru Tenk'in düzgün bir aile hayatı olmadığı gerekçesiyle dini nikahlı eşi Fadile Katanalp ile görüşmesini istemediğini ancak tüm uyarılarına rağmen görüşmeye devam ettiğini söylediği kaydedildi.

    İddianamede, Ertaç Katanalp ile Vedat Katanalp'in öldürme kastı ile hareket ettikleri savunuldu. Şüphelilerin, 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

    Kocaeli’de Ebru Tenk cinayetinin iddianamesi hazırlandı #3

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