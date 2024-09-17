Kocaeli'de eğlence mekanında cinayet: 8 zanlı tutuklandı Çayırova ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

AA & Ensonhaber

Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki eğlence mekanında, işletme müdürünün öldüğü silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen zanlılardan C.K, O.M, C.Ü, B.Y, S.Ö, S.Ç, A.E.Ç. ve İ.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.Ç, T.Ç. ile S.Ç. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde 13 Eylül'de bir eğlence mekanında işletme müdürü Kamuran Ç. ile bir grup arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönen olayda Kamuran Ç, U.S, S.Ç, C.Ü. ve B.Y. tabanca ve bıçakla yaralanmış, Kamuran Ç. kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.