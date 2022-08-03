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- Kocaeli'de ehliyet sürücü, kaza sonrası sinir krizi geçirdi
Kocaeli'de ehliyet sürücü, kaza sonrası sinir krizi geçirdi
- 03.08.2022 - 09:59
Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’ndeki Ankara Yolu Caddesi ile Gümrükçüler Caddesi kesişim noktasında Yunus K. idaresindeki 41 P 5349 plakalı minibüs ile Kadir G.’nin kullandığı 59 ADN 5349 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç devrildi, sürücüsü Kadir G. yaralandı.
Ehliyetsiz sürücü sinir krizi geçirdi
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü Kadir G., sinir krizi geçirdi.
Tokadı yedi
Polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar Kadir G.'yi sakinleştirmeye çalıştı.
O esnada olay yerinden geçen ve alkollü olduğu iddia edilen kadın ise polise zorluk çıkarttığı gerekçesiyle Kadir G.'ye tokat attı.
Taraflar sakinleşti, her şey normale döndü
Tarafların sakinleştirilmesinin ardından gerekli işlemler yapıldı.
Kaza sebebiyle cadde yaklaşık bir saat trafiğe kapandı.
İHA’nın haberine göre trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.