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Kocaeli'de ehliyet sürücü, kaza sonrası sinir krizi geçirdi

Kocaeli'de ehliyet sürücü, kaza sonrası sinir krizi geçirdi

Minibüs ile hafif ticari aracın kazaya karışmasının ardından sürücülerden biri sinir krizi geçirdi. O sırada olay yerinden geçen bir kadın ise polise zorluk çıkartan sürücüye tokat attı.