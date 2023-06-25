Kocaeli'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 5 yaralı Derince ilçesinde yaşları 15 ile 17 arasında değişen 8 gencin bulunduğu otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı.

DHA

Kocaeli'nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Semih Sokak üzerinde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü G.B., babasına ait 16 ZV 362 plakalı otomobil ile yanındaki 7 arkadaşıyla birlikte gezintiye çıktı.

Otomobil, Semih Sokak üzerindeki rampadan indiği sırada kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak yığınına çarptıktan sonra takla attı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

Ekipler kurtardı

Araçtaki 8 kişinin bir kısmı kendi imkanları ile bulundukları yerden çıkarken, araç içerisinde sıkışanları ise itfaiye ekipleri kurtardı.

5 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde sürücü G.B. ile otomobilde bulunan Ö.D., T.K., İ.A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.